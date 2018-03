Ministro da Agricultura volta a ser internado em SP O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, voltou a ser internado ontem, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado esta tarde pelo Hospital Sírio-Libanês, ele deu entrada no hospital para exames de rotina. "Com o objetivo de reforçar os pontos de uma das suturas, o paciente foi internado em um apartamento para receber medicamentos e antibióticos", diz o comunicado. No mês passado, o ministro passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro no mesmo hospital. Ele teve alta em 22 de outubro.