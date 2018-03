Ministro da Agricultura tem alta de hospital em SP

O Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, recebeu alta médica no início da tarde desta quarta-feira, 9. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 1º, com o objetivo de reforçar os pontos de uma das suturas da cirurgia para retirada de um tumor no cérebro, à qual foi submetido em outubro.

Segundo o boletim divulgado pelo hospital, o ministro encontra-se em ótimo estado clínico e neurológico. Ele iniciará em breve tratamento complementar com quimioterápico oral, por período a ser determinado. O tipo de tumor retirado tem bom prognóstico com aplicação desse tratamento.