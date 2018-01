Ministro da Agricultura cancela viagem e envia Furlan Está cancelada a viagem que o ministro da Agricultura, Luiz Carlos Guedes Pinto, faria aos Estados Unidos e à França, onde ficaria até o próximo dia 24. O cancelamento da autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o ministro se ausentasse do País foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Guedes Pinto participaria como palestrante do "World Food Prize International Symposium", em Des Moines (EUA), e do Salão Internacional de Alimentação 2006, em Paris (França). Já o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, foi autorizado a viajar ao Exterior de hoje ao dia 27 próximo. O objetivo da viagem de Furlan, segundo o despacho, é o de "fazer contatos com ministros de Estado e empresários" na Feira Internacional de Alimentos (Sial), em Paris (França), no Fórum Empresarial Ítalo-Brasileiro, em Roma (Itália), e no Fórum Itália-América Latina, em Milão (Itália).