Ministro cria grupo para ampliar segurança em concursos O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, determinou a criação de um Grupo de Trabalho para propor medidas relativas à segurança dos concursos públicos realizados pela Administração Pública Federal, informa nota publicada hoje no site do Ministério. A ação tem o objetivo de reforçar a lisura e a transparência das seleções.