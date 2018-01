Ministro convoca conselho que ainda não funciona O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, convocou para a primeira semana de fevereiro uma reunião do Conselho Nacional de Segurança Pública, órgão que já existe no Ministério e que não está em funcionamento. ?Não é possível que, em um momento desses, um conselho desse nível não esteja em funcionamento?, disse o ministro por intermédio de sua assessoria. Aloysio Nunes quer que o conselho promova discussões e avalie ponto a ponto o que já foi criado pelo Plano Nacional de Segurança Pública. O ministro disse que não vai liberar recursos para Estados que não cumprirem exigências básicas do plano de segurança, como integração dos trabalhos das polícias e do combate à corrupção, que pode ser feito por meio de um funcionamento efetivo das Corregedorias, na apuração de denúncias de enriquecimento ilícito de policiais. O ministro quer ainda que os Estados incentivem e criem as polícias comunitárias. A questão das polícias comunitárias e a formação de colegiados permanentes para discutir problemas de segurança pública foi tema de conversa do presidente Fernando Henrique Cardoso com o deputado Alberto Goldmann (PSDB-SP). Segundo o deputado, o presidente está pensando em constituir uma espécie de câmara permanente para discutir os problemas da segurança pública, que funcionaria no Ministério da Justiça. O Conselho de Segurança Pública que o ministro Aloysio quer colocar para funcionar poderia ser o embrião desse grupo de trabalho. Goldmann explicou que desse grupo participariam lideranças políticas e técnicos da Justiça, além de entidades ligadas à área, que discutiriam permanentemente o tema e trabalhariam em cima de medidas a serem tomadas a médio e longo prazos, inclusive ajudando na aprovação das propostas no Congresso. Na semana que vem, o ministro da Justiça vai reunir-se com o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-SP), para discutir os projetos que precisam ter votação apressada no Congresso. O deputado Goldmann sugeriu ao presidente que, a exemplo do que já existe na saúde e na educação, cujas ações são completamente descentralizadas, a questão de segurança funcione da mesma forma. Com isso, teriam de ser criadas estruturas policiais municipais, que cuidariam de brigas de vizinhos, pequenos furtos e problemas policiais banais, deixando para a Polícia Militar dos Estados a solução de questões mais graves, como seqüestro ou combate ao crime organizado. Segundo Goldmann, o presidente achou interessante a idéia, mas lembrou que tal modificação dependeria de mudança na Constituição. Com isso, as guardas municipais poderiam ter suas funções alteradas e precisariam passar a ter poder de polícia e não só serem responsáveis pela guarda do patrimônio. ?É evidente que isso exige um repensar de todo o aparelho legal de segurança?, comentou o deputado, ressaltando que, daí, a necessidade de políticos e representantes do Judiciário nas discussões desse tema irem a Cuiabá (MT), para conhecer um sistema de polícias comunitárias ali instalado e com excelentes resultados na redução da criminalidade, segundo o governador do Estado, Dante de Oliveira. O ministro quer conversar com líderes comunitários para conhecer como a polícia comunitária funciona nos bairros. O senador Roberto Freire (PPS-PE) disse nesta quinta-feira que o partido pretende encaminhar ao Congresso projeto alterando o Código de Processo Penal, com objetivo de unificar os inquéritos policial e judicial. ?Atualmente há, na investigação de um crime, dois inquéritos: um que é feito pela polícia, e outro, pela Justiça?, comentou Freire, que entende que a unificação dos inquéritos deve apressar a apuração do crime, porque eliminará uma das fases da ação penal.