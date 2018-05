Ministro cobra manifestação da Justiça sobre tortura O chefe da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, ministro Paulo Vannuchi, cobrou nesta quarta-feira do Judiciário um pronunciamento na discussão sobre as torturas realizadas durante o regime militar. Em entrevista a jornalistas depois de abordar o assunto em discurso na cerimônia de lançamento do Segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, o ministro ressaltou que nunca sugeriu e não sugerirá a revisão da Lei de Anistia. "O que propomos é um debate se a tortura é um crime prescritível ou imprescritível. O Judiciário interpretará isso mais cedo ou mais tarde", afirmou. Vannuchi e o ministro da Justiça, Tarso Genro, protagonizaram polêmica em agosto, quando suscitaram o debate em torno da Lei de Anistia. Sancionada em 1979, essa lei perdoou os crimes políticos cometidos durante a ditadura pelo governo e pela oposição. Depois que os militares reagiram e fizeram um movimento para frear a iniciativa dos dois ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o Executivo parasse de discutir o assunto. Na ocasião, o presidente disse que essa é uma competência da Justiça. Vannuchi disse que não pretende realizar gestões nos tribunais para acelerar os julgamentos de casos correlatos ao tema. Revelou, no entanto, que deu início a "um processo nacional de debates" para que a sociedade se incorpore ao esforço de sensibilizar o Judiciário. (Reportagem de Fernando Exman)