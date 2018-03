Ministro Cezar Peluso é eleito presidente do STF

O ministro Cezar Peluso foi eleito o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) para o biênio 2010-2012. Ele substitui o ministro Gilmar Mendes no cargo. A eleição ocorreu no início da sessão plenária desta quarta-feira, 10. A solenidade de posse dos novos dirigentes está marcada para o próximo dia 23 de abril.

De acordo com o Regimento Interno do STF (RISTF), são elegíveis aos cargos de presidente e vice-presidente os dois ministros mais antigos do Tribunal que ainda não tiverem ocupado a Presidência. Em respeito a essa regra, foram escolhidos Cezar Peluso como presidente e Carlos Ayres Britto como vice. Os magistrados foram eleitos para um mandato de dois anos, sendo proibida a reeleição.