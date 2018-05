Ministro Celso Amorim lança livro na Argentina

A obra também discorre sobre as relações do Brasil com os governos do casal Néstor e Cristina Kirchner, os vínculos com o BRICs e os países africanos, além da tentativa de golpe de Estado em 2002 contra o governo do presidente venezuelano Hugo Chávez.

O livro é um relato pessoal do ministro Amorim, que foi chanceler brasileiro entre 2003 e 2011, com relatos de bastidores dos principais acontecimentos diplomáticos na América do Sul.

O lançamento será na Universidade Metropolitana para a Educação e o Trabalho (UMET), na rua Sarmiento 2037, no portenho bairro de Balvanera. Inaugurada no ano passado com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa entidade acadêmica foi criada pelo sindicato dos porteiros e zeladores da Argentina, comandado pelo deputado Victor Santamaría, aliado da presidente Cristina Kirchner.