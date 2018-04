Ministro arquiva ação contra emenda do pré-sal O ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou arquivar o mandado de segurança ajuizado pelo deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para impedir que a Câmara dos Deputados vote uma emenda que divide os recursos da exploração de petróleo do pré-sal.