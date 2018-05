Ministro apóia ''voto útil'' no Rio O ministro do Esporte, Orlando Silva, se disse satisfeito, ontem, com a "movimentação" de alguns petistas em favor da candidata do PC do B à Prefeitura do Rio, Jandira Feghali, já no primeiro turno. Apesar de o PT ter candidato próprio, o deputado estadual Alessandro Molon, o ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, e o prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Faria, estudam uma forma de manifestar apoio à candidata, para tentar levar um partido de esquerda ao segundo turno. Para evitar um confronto direto com Molon, o ministro e o prefeito discutiam ontem uma declaração genérica, pregando um "voto progressista" no concorrente de esquerda "com mais chance de vitória". Gabeira, Crivella e Molon não quiseram comentar a possibilidade de um apoio a Jandira já no primeiro turno. Eduardo Paes evitou cantar vitória, apesar da primeira colocação no Ibope: "Ninguém está garantido no segundo turno, e eu respeito muito o candidato Alessandro Molon".