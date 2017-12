Ministro anuncia fórum para rediscutir Previdência O ministro da Previdência, Nelson Machado, admitiu que o atual modelo de Previdência é insustentável e anunciou a criação de um fórum nacional para rediscutir o sistema de benefícios e de contribuições. Em entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News, ele deu a entender que há risco de quebra do sistema. "A geração atual está pagando o passado e espera receber no futuro", afirmou. "É sustentável o modelo atual, em que as pessoas se aposentam, em média, com 51 ou 52 anos esperando viver até os 80?", indagou o ministro. De acordo com ele, o fórum a ser criado será formado por empresários, trabalhadores e representantes governamentais que vão discutir a Previdência dos futuros governos. Segundo o ministro, o déficit do setor, embora crescente, não seria explosivo, uma vez que o governo acha que terá condições de mantê-lo sob controle nos próximos quatro anos. Para Nelson Machado, o futuro da Previdência depende da revisão de temas até agora mantidos como tabus, como os critérios para a concessão dos benefícios, incluindo a idade mínima para a aposentadoria. "Está tudo em discussão", ressaltou. "Nós temos que ter um fórum que discuta qual é o modelo de Previdência daqui a dez, 15, 20, 30 anos, com uma visão de sustentabilidade e equilíbrio".