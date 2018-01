Ministras repudiam Bolsonaro por ofensa a Maria do Rosário

As ministras Eleonora Menicucci (Política para Mulheres) e Ideli Salvatti (Direitos Humanos) repudiaram nesta quarta-feira, 10, em nota conjunta, o discurso do deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) na tribuna da Câmara, no qual ele disse que não "estuprava" a deputada Maria do Rosário (PT-RS) porque ela "não merece". (Veja o vídeo aqui)

"É inaceitável que um deputado utilize seu posto para liderar um discurso de ódio a um crime que atinge, humilha e reduz as mulheres", disse Eleonora Menicucci, que leu nota durante a premiação do 20º Prêmio Direitos Humanos.

A ministra lembrou que o estupro é crime hediondo e que afirmou que a fala de Bolsonaro estimula a violência sexual contra as mulheres. Ideli Salvatti comentou, em seguida, que a representação aberta contra o parlamentar será importante para a "cassação de uma pessoa que tem esse comportamento e não merece representar o povo brasileiro no Congresso".