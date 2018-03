Ministra pede apoio para flexibilização de contratos Durante a audiência pública na Comissão do Trabalho da Câmara, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, pediu o apoio dos deputados para a aprovação da proposta do governo de estender o Regime Diferenciado de Contratações (RDC), para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Atualmente o RDC, que flexibiliza as regras de licitação, atende somente as obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.