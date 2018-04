Ministra passa carnaval em PE A ministra Dilma Rousseff testa hoje e amanhã a sua popularidade, ao lado do governador Eduardo Campos (PSB), em meio à tradicional massa de foliões no Recife e em Olinda. A primeira parada será na Praça do Marco Zero, na capital pernambucana, hoje à noite. Amanhã, ela prestigia o café da manhã oferecido pela coordenação do bloco Galo da Madrugada. Em seguida, segue para camarote em local privilegiado, no centro. À tarde, Dilma e Campos visitam Olinda. Da sacada do Palácio dos Governadores, verão o carnaval de rua, com as suas orquestras de frevo.