Ministra notifica Google Brasil para informar responsáveis por conteúdo pró-Serra

SÃO PAULO - A ministra Nancy Andrighi, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), notificou nesta quinta-feira, 17, a Google Brasil Internet para informar quem são os responsáveis pelo conteúdo do blog acusado em favorecer a candidatura de José Serra. A ação cautelar, movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), alega que a empresa abriga na internet o sítio "euqueroserra.blogspot.com", no qual há propaganda eleitoral antecipada em prol da candidatura de José Serra à Presidência da República.

O MPE argumenta na ação que, no blog, aparece a imagem de José Serra com os dizeres "Quero José Serra Presidente 45: Campanha online".

Afirma também que são publicadas diversas mensagens engrandecendo a imagem do tucano sob o título "Eu quero Serra".

A MPE diz que a mudança da página trará como consequência desequilíbrio entre os candidatos que disputarão o cargo nas eleições deste ano.

Na ação cautelar, o MPE pede a concessão de liminar para a imediata retirada do ar do sítio com a propaganda eleitoral e que seja informado quem são os responsáveis pelo conteúdo publicado na página.