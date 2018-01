Ministra Miriam Belchior descansará uma semana

BRASÍLIA - A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, ficará afastada por uma semana para descanso, segundo sua assessoria. A secretária-executiva, Eva Chiavon, responde interinamente pelo ministério. Miriam Belchior sofreu uma crise hipertensiva na última quinta-feira, 2, e se submeteu a uma série de exames no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A ministra se encontraria nesta segunda-feira, 6, com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, mas a agenda foi desmarcada. Na manhã da quarta-feira, 1º, a ministra passou mal e chegou a ser atendida no Instituto do Coração de Brasília, com quadro de pressão alta. Como já tinha exames agendados no Hospital Sírio Libanês, decidiu antecipar o check-up. As equipes médicas que a acompanharam foram coordenadas pelos Profs. Drs. Roberto Kalil Filho e Milberto Scaff.

Durante a sua estadia no hospital, a ministra encontrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que realiza diariamente sessões de radioterapia para vo tratamento contra o câncer na laringe, diagnosticado em outubro, no mesmo hospital.