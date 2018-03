Ministra Maria do Rosário lamenta morte de líder do MST A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, Maria do Rosário, divulgou na uma nota lamentando a morte do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Cícero Guedes dos Santos, em Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi morto a tiros na madrugada de sábado, dia 26.