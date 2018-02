Ministra lamenta falta de mulher disputando chefia do PT A ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, avaliou neste domingo ser um "problemaço" o fato de nenhuma mulher estar concorrendo à presidência nacional do Partido dos Trabalhadores (PT). Ainda assim, considerou que o pleito realizado hoje é um exemplo para todos os demais partidos.