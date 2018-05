Ministra interina da Casa Civil rebate críticas de Aécio

Na nota, a Casa Civil diz que "estranha" a manifestação do governador e que "ao contrário" do que ele afirma "não há descaso do governo federal em relação a Minas Gerais", justificando que "o Estado e sua população estão sendo beneficiados com investimentos importantes". Depois de destacar que "quem construiu e mantém o metrô de Belo Horizonte é o governo federal", a nota prossegue informando que "somente dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) o Estado mineiro está sendo contemplado com investimentos que somam R$ 50,6 bilhões". Diz ainda que, a discussão sobre "a ampliação do metrô em BH está subordinada à definição dos projetos de todas as cidades-sede da Copa de 2014" e que no orçamento de 2009 estão previstos R$ 66 milhões para a conclusão do trecho Eldorado-Vilarinho, e R$ 50 milhões para a vedação da faixa de domínio do trecho Barreiro-Calafate. Cita ainda que os projetos executivos das Linhas 2 e 3, orçados em R$ 15 milhões, estão sendo bancados pelo governo federal.

Por fim, a nota destaca que além dos investimentos do PAC e da Copa 2014, o governo federal está beneficiando Minas Gerais, por exemplo, com 16 novas escolas técnicas e 12 novos campi de universidades. E 1 milhão de famílias mineiras estão recebendo o auxílio financeiro do Bolsa Família.