Ministra interina contesta tucano em nota oficial A ministra-chefe interina da Casa Civil, Erenice Guerra, divulgou nota oficial em que nega "descaso do governo federal em relação a Minas Gerais", em resposta ao governador Aécio Neves. Depois de destacar que "quem construiu e mantém o metrô de Belo Horizonte é o governo federal", a nota informa que, somente no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Estado receberá "investimentos que somam R$ 50,6 bilhões".