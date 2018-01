Ministra inaugura obra que foi investigada pelo TCU A ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, candidata do PT ao governo do Paraná, participou nesta sexta-feira, 10, da inauguração do Contorno Norte, em Maringá (PR) (426 quilômetros de Curitiba) avaliado em R$ 416 milhões e que chegou a ter suas obras suspensas por um ano por suspeita de irregularidades. Além de Gleisi, o ministro dos Transportes, Cesar Borges, e o prefeito de Maringá, Carlos Roberto Pupin (PP) participaram do evento. O governador Beto Richa (PSDB), que deverá enfrentar a ministra na próxima eleição não compareceu.