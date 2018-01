Ministra evita comentar situação de Molina em La Paz A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, esquivou-se nesta quarta-feira, 28, de fazer comentários sobre a situação a que foi submetido o senador boliviano Roger Pinto Molina, que ficou 455 dias asilado na embaixada brasileira em La Paz. Lembrada que o senador ficou limitado a um "cubículo" com direitos cerceados, como relatou o embaixador interino do Brasil na Bolívia, Eduardo Saboia, em situação de desrespeito aos direitos humanos, Maria do Rosário disse que não iria opinar porque isso "diz respeito a uma situação que ocorreu na Bolívia".