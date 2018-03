Ministra Eliana Calmon assume presidência interina do STJ

BRASÍLIA - A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon assume a presidência do tribunal nesta quinta-feira, 17, e ficará na função até o final de janeiro. Ela será a primeira mulher a assumir o cargo. Eliane, que é vice-presidente do tribunal, substituirá o presidente Felix Fischer, que entrou em férias.

Eliane também acumulará no período a diretoria-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Pedidos que demandem decisões urgentes em processos que estejam em trâmite ou que sejam iniciados no período serão de responsabilidade da presidente.

Eliane é ministra do STJ desde de 1999 e vice-presidenta desde novembro do ano passado. Ela foi corregedora nacional do Conselho Nacional de Justiça de setembro de 2010 a setembro de 2012. As férias coletivas dos ministros acabam em 1º de fevereiro, quando os trabalhos recomeçam.