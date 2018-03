Ministra é coagida a tirar foto com turista Isolado do centro de Brasília, à beira do Lago Paranoá, o Palácio da Alvorada costuma ser um lugar de calma movimentação - alguns seguranças, poucos visitantes e, com sorte, emas desfilando pelo gramado -, mas ontem, 30, os ministros que se dirigiram ao local para se reunir com a presidente Dilma Rousseff foram apresentados a uma nova categoria: o turista-manifestante.