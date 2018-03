Ministra diz que Lula quer participar da campanha de 2012

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a expectativa de participar da campanha para as eleições municipais de 2012 e sinalizou nesta sexta-feira, 4, que pretende, nas próximas semanas, conversar com os pré-candidatos do PT para selar uma unidade partidária que evite a realização de uma consulta primária em São Paulo. Lula recebeu no início da tarde a visita da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e do prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho (PT), em sua residência, no ABC paulista. Segundo a ministra, em quase meia hora de conversa, o assunto principal foram os quadros eleitorais em São Paulo e no ABC. "Uma boa parte do tempo nós ficamos discutindo o quadro político tanto em São Paulo como no Grande ABC", afirmou.

De acordo com Miriam, "com certeza" o ex-presidente tem a intenção de atuar pelos candidatos do PT nas eleições municipais do ano que vem. "Se ele esta semana já está falando que na semana que vem estará no Instituto Lula, imagine no ano que vem, quando ele já tiver terminado o tratamento", afirmou. "Eu não tenho dúvidas de que ele vai estar a toda", acrescentou. O prefeito de São Bernardo do Campo emendou que a disposição de Lula em voltar à ativa é "integral" e, segundo ele, à medida que forem superadas as etapas do tratamento contra o câncer, ele voltará às articulações políticas.

No encontro, o ex-presidente ainda indicou que pretende dialogar com os outros pré-candidatos petistas na capital paulista em prol da candidatura do ministro da Educação, Fernando Haddad. "O ex-presidente tem participado deste processo e deve voltar a atuar assim que estiver em condições para ajudar a selar essa unidade partidária", disse Marinho. "A unidade partidária em São Paulo é fundamental para essa disputa", completou.

Lula também comentou durante a visita sobre a importância da decisão da senadora Marta Suplicy, que na quinta-feira, 3, anunciou oficialmente a sua saída do processo para a sucessão na Prefeitura de São Paulo. Ele, contudo, não teria dito no encontro que Marta deveria ter apoiado o nome de Haddad para a disputa municipal. "Ele não fez nenhum comentário sobre isso", disse Miriam Belchior. A ministra informou ainda que o ex-presidente pretende, na próxima semana, receber a senadora no Instituto Lula. "Ele comentou da importância da decisão dela, mas disse que eles vão conversar melhor."

Desenvolvimento humano. No encontro, o ex-presidente voltou a reclamar do resultado da última edição do estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), que deixou o Brasil em 84º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirmou na quinta-feira que Lula ficou "iradíssimo" com o desempenho do País. Segundo Luiz Marinho, o ex-presidente avaliou como "absurdo" o relatório e considerou que muitos dos dados estão defasados. "Não é possível que o Brasil esteja pior que alguns países apresentados", teria dito Lula, de acordo com o prefeito.

Marinho disse que a pesquisa precisa passar por uma atualização urgente, uma vez que utiliza dados antigos. "Ela coloca a imagem do País em uma situação que não é a realidade." O ex-presidente também teria pedido à ministra para que ela não descuide nenhum minuto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), sob responsabilidade do Ministério do Planejamento.

A ministra afirmou ainda que Lula está "ótimo" e que sua voz voltou ao normal, não apresentando mais tanta rouquidão. "Ele está ótimo. Ele falou cinco minutos do tratamento e todo o resto de política e do Corinthians", disse. "E eu, pelo menos, que estou bastante atribulada em Brasília, saio cheio de energia com a energia dele", contou. Miriam e Marinho chegaram à residência de Lula por volta das 14 horas. Pela manhã, contudo, já havia movimento no edifício onde reside o ex-presidente, no centro de São Bernardo do Campo.

Às 11h30 uma equipe médica chegou ao local com medicamentos para Lula. Mais tarde, às 12h40, uma cama do tipo box, com colchão de mola, foi entregue no apartamento dele. A encomenda teria sido feita pela ex-primeira dama Marisa Letícia, que prepara um novo quarto para o marido durante o tratamento contra o câncer. Além do novo quarto, ela tem reorganizado o apartamento do casal para que o ex-presidente receba melhor amigos e autoridades.