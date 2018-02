Ministra diz que exumação de Jango é 'dever do Estado'

A cerimônia da chegada à Base Aérea de Brasília dos restos mortais de Jango durou cerca de 25 minutos, acompanhada pela presidente Dilma Rousseff, pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor e José Sarney, 24 ministros e familiares. O corpo de Jango foi recebido com honras de chefe de Estado.

Inicialmente prevista para as 10h, a solenidade acabou remarcada para as 12h, em virtude dos atrasos na exumação, realizada madrugada adentro no Rio Grande do Sul. Transportada em um avião da Força Aérea Brasileira, a urna foi escoltada por 12 batedores com fuzileiros navais da Polícia do Exército. Após a cerimônia, os restos mortais do ex-presidente foram levados ao Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, onde será feita a análise pericial.

Questionada sobre os custos envolvidos com a exumação e o transporte dos restos mortais, Maria do Rosário respondeu: "Olha, nós não temos ainda o conjunto dos investimentos que fizemos, mas eu volto a dizer que tudo que realizamos aqui não é possível comparar com o custo das vidas, do exílio e da morte que foi praticado no período da ditadura militar."

De acordo com a ministra, no dia 5 ou 6 de dezembro, serão devolvidos os restos mortais de João Goulart à cidade de São Borja. "E aí partiremos a uma nova etapa, que é justamente a análise das amostras. Agora o tempo necessário é um tempo que só os peritos podem dizer. E a coordenação desse processo é do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal", observou a ministra.

O objetivo da perícia é constatar a causa da morte de Jango - a família suspeita de envenenamento. Para a viúva do ex-presidente, Maria Tereza Goulart, nenhuma hipótese está descartada. "Essa hipótese (de morte natural) também é viável, todas são consideradas. De qualquer maneira, é importante (a perícia)", disse a viúva. Ela destacou, porém, que a decisão de realizar neste momento a análise representa "coragem e reconhecimento pelo presidente que ele foi".