Ministra Dilma Rousseff deve ter alta hoje A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, deve ter alta durante a manhã de hoje, segundo informações da assessoria do hospital Sírio-libanês, onde está internada desde o último sábado. A ministra foi internada com diverticulite aguda, uma espécie de inflamação no intestino que provoca dor muito forte. Ela reagiu bem ao tratamento com antibióticos e poderá retomar suas atividades ainda hoje, de acordo com o hospital.