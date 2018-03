Ministra deve ir à Câmara explicar Código Florestal A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou requerimento para que a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, preste esclarecimentos sobre a regulamentação da lei do novo Código Florestal. Por sugestão do deputado Bohn Gass (PT-RS), a convocação foi transformada em convite à ministra, que deve participar de uma audiência no dia 3 de julho, numa sessão conjunta das Comissões de Agricultura e do Meio Ambiente.