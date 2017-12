Ministra da Igualdade Social recebe ator Danny Glover A ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, recebeu na terça-feira o ator americano Danny Glover - da série Máquina Mortífera - no Espaço Brasil, no 7º Fórum Social Mundial, que acontece em Nairóbi, capital do Quênia. Glover, defensor dos direitos dos negros nos EUA e embaixador da ONU, questionou a ministra sobre a ação das tropas brasileiras no Haiti e as denúncias de perseguição de afrodescendentes na Colômbia. Em resposta, Matilde pediu-lhe apoio para dar visibilidade internacional a dois projetos - a conferência sobre o Dia da África, em 25 de maio, e a comemoração dos 120 anos da abolição da escravatura, em 13 de maio de 2008. Os dois ficaram de agendar visitas a comunidades negras dos EUA.