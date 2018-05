Ministra da Agricultura corre para tirar promessas do papel

BRASÍLIA - Numa corrida contra o tempo, a ministra da Agricultura, Kátia Abreu (PMDB), fará uma grande reunião em seu gabinete na tarde desta segunda-feira, 25, para tentar tirar do papel uma série de promessas e projetos antes que ocorra a votação do impeachment no Senado, quando o vice-presidente Michel Temer pode assumir o Palácio do Planalto e mudar toda a formação da Esplanada dos Ministérios. Kátia Abreu se reunirá com representantes da Casa Civil, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Entre outras propostas, Kátia quer pronta até maio a Lei Plurianual Agrícola, que pretende consolidar a legislação que rege mecanismos e políticas do ministério, como o seguro rural, o Programa de Garantia de Preço Mínimo, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária e o Fundo de Catástrofe. O objetivo era encaminhar o projeto até meados de agosto, mas, com a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff ser afastada no próximo mês, a ministra quer antecipar o cronograma. A dificuldade, porém, será fazer o Congresso votar qualquer coisa nesse período. Em função disso, o ministério estuda alternativas que possam permitir a publicação da lei sem que ela precise passar antes pelo Legislativo.

A ministra também tentará finalizar a reestruturação da Conab, que contará coma venda de armazéns, dissolução de estoques e mudanças administrativas - um dos objetivos é transformar a companhia em uma empresa de inteligência. A Embrapa também passará por alterações se for possível implementar o projeto Embrapa Tech, voltado para dar mais incentivos ao desenvolvimento de novas tecnologias.

Kátia Abreu também quer que saia do papel, nesse período, a Agência Matopiba, que teria o objetivo de desenvolver tecnologia e promover investimentos em capacitação, inovação, pesquisa, agricultura de precisão e assistência técnica. O Matopiba é a região formada por 337 municípios e 31 microrregiões entre os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Plano Safra. É possível ainda que o Plano Safra 2016/2017 seja colocado na mesa de reunião nesta tarde. Técnicos do ministério estão com o projeto em nível avançado, mas a dificuldade orçamentária deste ano tem dificultado a conclusão do trabalho. Até o momento, a ministra não colocou um prazo para que esses técnicos terminem o projeto e, por isso, eles têm colocado como data-limite para entregar o plano a primeira semana de junho.

Até lá, no entanto, caso o processo de impeachment seja aceito pelo Senado, um outro ministro teria a missão de apresentar o Plano Safra.