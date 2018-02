Ministra confirma mais R$ 10 bi em desonerações A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, confirmou na tarde desta quarta-feira ter solicitado ao relator do orçamento no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), a inclusão de um adendo à proposta de orçamento deste ano, para permitir mais R$ 10 bilhões em desonerações. A ministra comentou que "quanto mais cedo for aprovado o orçamento, melhor". O comentário foi feito a jornalistas, após reunião com governadores e prefeitos para tratar de investimentos de R$ 33 bilhões em saneamento, mobilidade urbana e pavimentação, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).