Ministérios terão ´novos dirigentes´ em 15 dias, diz Guedes O ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, afirmou nesta sexta-feira que dentro de 15 dias os ministérios, inclusive o comandado por ele, terão "novos dirigentes". Ele ressaltou que não há definição sobre o nome do novo ministro da Agricultura e classificou como "especulação" os rumores de que a Pasta seria comandada pelo PMDB no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Até onde estou informado, o presidente Lula não formalizou convites para a participação no novo ministério", afirmou. Guedes Pinto esteve na Agência Nacional de Águas (Ana), onde assinou, juntamente com o diretor-presidente da agência, José Machado, um termo de cooperação técnica com o objetivo de articular ações relacionadas ao manejo da água na atividade agrícola.