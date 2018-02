Ministérios terá comissão para checar convênio expirado O Ministério do Trabalho publicou no Diário Oficial da União (DOU) a portaria que institui Comissão Técnica no âmbito da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), para analisar as prestações de contas dos convênios expirados. A pasta já havia anunciado a medida nessa quarta-feira, 11, após reunião do ministro Manoel Dias com integrantes do ministério.