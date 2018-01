Ministérios ganham folga de R$ 10 bilhões para gastos

Segundo o decreto, "a distribuição e a utilização do valor da ampliação ficam condicionadas à publicação da lei resultante da aprovação do PLN nº 36, de 2014 - CN, em tramitação no Congresso Nacional". Trata-se do projeto de lei que modifica a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014 para flexibilizar a meta fiscal do governo federal, cuja sessão para votação está marcada para esta terça-feira, 02.

"Não aprovado o PLN, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Fazenda elaborarão novo relatório de receitas e despesas e encaminharão nova proposta de decreto", acrescenta o documento. O último relatório de receitas e despesas foi feito levando em conta a mudança da meta de superávit das contas do governo de 2014, prevista no projeto em tramitação no Congresso.