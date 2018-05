Ministério vê problemas pontuais O Ministério das Comunicações afirmou que os casos de irregularidades são pontuais e que, até o final do ano, todas as cidades que receberam o kit telecentro estarão conectadas à internet. A Embratel, contratada para fornecer o acesso, vai completar a instalação das antenas até 31 de outubro, afirmou Carlos Roberto Paiva, coordenador-geral de Projetos Especiais do ministério.Sobre a capacitação, Paiva disse que, em fevereiro, foram repassados R$ 6.190.280 ao Ministério da Educação para treinamento dos monitores, que deveria ter começado em julho. A assessoria de imprensa da Educação disse que a capacitação começou neste mês porque esperou a indicação dos monitores pelas cidades.