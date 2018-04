Ministério vai abrir mais 720 agências do INSS O ministro da Previdência, José Pimentel, anunciou ontem a abertura de 720 agências do INSS em cidades com mais de 20 mil habitantes, a construção de 266 prédios para instalar as que ocupam espaços alugados e a reforma e ampliação de postos. Para ajudar a custear o Plano de Expansão da Rede de Atendimento, que prevê R$ 811,6 milhões, o Ministério da Previdência colocará à venda 3.489 imóveis considerados não operacionais. A Caixa Econômica Federal avaliará os imóveis - 265 estão "reservados" para o Ministério das Cidades, que pretende transformá-los em habitação para famílias com renda de até 5 salários mínimos. Pimentel espera receber, como contrapartida dos municípios, o terreno para a construção das novas agências do INSS. O assunto será discutido no Encontro Nacional de Prefeitos.