Ministério Público vai investigar denúncias contra Alckmin A Procuradoria-Geral da Justiça do Ministério Público de São Paulo abriu procedimento para investigar eventual responsabilidade do ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, nas denúncias feitas a respeito dos contratos de publicidade da Nossa Caixa, em um suposto esquema de direcionamento de verbas publicitárias do banco para veículos de comunicação ligados à base aliada na Assembléia Legislativa de São Paulo. As informações são da assessoria de imprensa do Ministério Público estadual. A Procuradoria-Geral também iniciou procedimento para investigar as denúncias de que a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep), pagou R$ 60 mil, a título de "patrocínio institucional" à revista Ch´an Tao, da Associação de Medicina Tradicional Chinesa do Brasil, presidida pelo médico Jou Eel Jia, acupunturista de Alckmin. Na Promotoria de Justiça e Cidadania do Ministério Público de São Paulo foi aberto procedimento para investigar eventual responsabilidade da ex-primeira-dama do Estado Lu Alckmin no recebimento, de maneira gratuita, de mais de 400 peças de roupa do estilista Rogério Figueiredo. A mesma Promotoria investiga uma lista de 14 contratos de informatização da Nossa Caixa, no total de R$ 1,2 bilhão, sendo que alguns deles, com suspeitas de superfaturamento e de direcionamento. No final da tarde desta segunda-feira, a Promotoria da Justiça e Cidadania abriu procedimentos para investigar denúncias veiculadas na imprensa sobre a aquisição, em duplicidade, pela Nossa Caixa, de 500 fornos a gás por R$ 400 mil para doação ao programa das padarias artesanais que Lu Alckmin criou ao presidir o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. A Promotoria está investigando ainda eventuais responsabilidades de outros supostos envolvidos nos casos de publicidade da Nossa Caixa e do pagamento da Cteep.