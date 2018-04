Ministério Público tem parte nos abusos da PF, diz Mendes

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, voltou a criticar nesta terça-feira, 31, a postura adotada por alguns integrantes do Ministério Público Federal (MPF), que no seu entender não fiscalizam a Polícia Federal (PF), mas acabam tendo parte nos abusos cometidos por essa instituição. "Muitas vezes, o próprio MPF é parte naquilo que nós dizemos (classificamos de) ação abusiva da polícia", afirmou Mendes, ao chegar para evento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em São Paulo.

O ministro defendeu, mais uma vez, a criação de uma corregedoria jurídica para controlar as ações da PF. E classificou a atuação do MPF como "um tanto quanto abstrata". Segundo ele, um juiz deveria exercer o controle externo da atividade policial para evitar abusos. "Os senhores sabem que esse tal controle externo do Ministério Público é algo lítero-poético-recreativo, não tem funcionado a contento", afirmou. "Haveria uma vara especial para fazer esse controle. Já estamos cansados, temos um elenco, um dicionário de abusos, sabemos mais ou menos de cor e salteado, de A a Z, o que se pode fazer em série de abusos."

No entanto, o diretor da PF, Luiz Fernando Correia, disse que o órgão não atuou de forma política na Operação Castelo de Areia. "A Polícia Federal não se moveu, não praticou nenhum ato motivado por questões partidárias ou políticas", afirmou.

