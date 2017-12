Ministério Público recebe relatório sobre Operação Saúva Um mês depois das primeiras prisões da Operação Saúva, foi enviado nesta terça-feira, 12, ao Ministério Publico Federal o inquérito da Polícia Federal com o indiciamento de 46 pessoas. Além das 32 pessoas que foram presas e indiciadas no dia 11 de agosto, outras 14 foram indiciadas e presas durante o mês, denunciadas em depoimentos dos primeiros detidos. Hoje, há 17 presos na sede da PF e na Cadeia Vidal Pessoa, em Manaus. A operação prendeu, em seis Estados, empresários, funcionários públicos e militares reformados e da ativa acusados de participar de uma quadrilha que fraudava licitações públicas de gêneros alimentícios no Amazonas, em transações realizadas nos últimos cinco anos. O balanço da operação foi divulgado em nota oficial pela PF nesta terça. Segundo o relatório, as outras 14 pessoas presas ao longo de agosto foram três militares, uma servidora pública da Secretaria Municipal de Educação, outra da Secretaria Municipal de Assistência Social, três servidores da Secretaria Estadual de Educação, dois empresários paulistas e dois de seus funcionários, além de Natanael Pereira Cordeiro e Lucimar Gomes da Silva, pais do suposto "saúva-mentor" da operação, Cristiano da Silva Cordeiro, preso no dia 11 de agosto. De acordo com o balanço, foram apreendidos 42 veículos de várias marcas e modelos, além de jóias, armas de fogo, cheques, dinheiro nacional e dinheiro estrangeiro. O total do dinheiro e cheques apreendidos ultrapassa R$ 1 milhão, valores depositados na Caixa Econômica Federal à disposição da Justiça Federal, segundo a assessoria da PF. Falsificações Segundo o relato do delegado responsável pela operação, Jocenildo Cavalcante, o balanço da operação tem mais de 2,5 mil folhas de documentos no total. O relatório está em um DVD com mais de 4,3 GB de espaço com fotografias, filmagens e outras provas, como documentos falsificados. "Muitos desses documentos falsificados eram relativos à inspeção sanitária dos gêneros alimentícios comercializados. A perícia realizada em tais documentos confirma as falsificações através de colagens e montagens principalmente nos campos das datas e de assinaturas, para propiciar a tiragem de fotocópia dos mesmos que seriam depois autenticadas, para apresentação nas licitações", diz o texto do relatório. Ainda segundo o relatório, foram encontrados documentos escritos e nas memórias de computadores, contendo anotações de valores ao lado de nomes de alguns dos servidores públicos investigados. Ao lado do nome do então Secretário-Executivo da Secretaria Estadual de Fazenda, Afonso Lobo Moraes, o valor de R$ 45 mil, como suposto pagamento por ter colaborado na liberação indevida de alimentos. Também foi encontrado na memória de um dos computadores da empresa Gold Distribuidora, de Cristiano Cordeiro, um arquivo contendo dados referentes ao gasto com uma passagem aérea vinculada ao nome de Afonso Lobo.