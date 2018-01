Ministério Público pede veto à lei de entorpecentes O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, recebeu do presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Marfan Martins Vieira, um documento sugerindo que o presidente Fernando Henrique Cardoso vete o texto da Lei de Entorpecentes, aprovado pelo Congresso e agora pendente de sanção presidencial. Na avaliação de Vieira, a redação aprovada por deputados e senadores está "totalmente inviabilizada". Ele cita o artigo 3º do texto, que prevê a regulamentação da fórmula do que seja substância entorpecente. Hoje, essa fórmula é definida por uma portaria do Ministeério da Saúde. Segundo Vieira, a partir do momento em que a lei viesse a entrar em vigor, surgiria um vácuo em relação à definição das substâncias, comprometendo toda a repressão. Segundo ele, só uma portaria não será suficiente, já que a lei prevê uma nova regulamentação, que tem quer ser feita em lei. Ele criticou, também, o artigo 42, que define a prisão de usuários de drogas que não aceitarem cumprir penas alternativas. "O texto aprovado pelo Congersso é um afrouxamento da legislação, que só pode benefriciar a criminalidade", argumentou Vieira. A associação por ele presidida defende uma nova discussão do assunto, envolvendo as áreas da Saúde da Justiça, para definir a nova legislação para o setor.