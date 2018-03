Ministério Público Eleitoral pede multa a Serra e PSDB-BA

O Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou nesta quinta-feira, 29, com uma ação contra o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, e o diretório estadual do PSDB na Bahia. A ação contesta quatro inserções que foram ao ar na TV baiana nos dias 16, 23, 25 e 30 de junho no horário destinado à propaganda partidária.

A primeira inserção falava sobre as drogas e a falta de segurança, a segunda sobre o Programa Bolsa Família, a terceira sobre a saúde pública e a quarta de programas assistencialistas, alegadas como desvirtuamento da propaganda político partidária. Na época da veiculação das inserções, Serra já havia sido escolhido como candidato do partido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Tendo como objetivo o pleito que se avizinha, José Serra utilizou-se das inserções partidárias do PSDB para promover, de maneira dissimulada, sua candidatura ao cargo postulado”, diz, na ação, a vice-procuradora-geral eleitoral Sandra Cureau.

A vice-procuradora-geral eleitoral pede multa, de acordo com a Lei Eleitoral, para o diretório estadual e para Serra, sendo que para o candidato a multa solicitada é a máxima – R$ 25 mil – devido à reiteração da conduta, que inclusive já gerou outras condenações.