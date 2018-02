Ministério nomeia novo presidente do Incra

BRASÍLIA - O Diário Oficial da União trouxe nesta segunda-feira, 23, a nomeação do economista Carlos Guedes para a presidência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a exoneração de Celso Lacerda do cargo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a substituição é consequência do processo de transição do comando pasta. Pepe Vargas assumiu o cargo de ministro em março, em substituição a Afonso Florence.

Guedes é servidor de carreira do instituto, analista de reforma agrária, e exercia o cargo de secretário-executivo adjunto do ministério. A cerimônia de posse está marcada para esta terça-feira, 23.

O agrônomo Celso Larcerda estava no cargo havia pouco mais de um ano. Na semana passada, o Estado mostrou que ele deixaria o cargo em razão de diferenças políticas. Filiado ao PT e próximo ao Movimento dos Sem-Terra (MST), Lacerda não tinha ligação estreita com o ministro Pepe Vargas.

Em nota, a assessoria da pasta informou que a que a substituição foi decidida em conjunto entre Vargas e Lacerda, "como consequência do processo de transição no MDA a partir da posse do ministro". Em entrevista ao Estado, Lacerda afirmou que "a troca faz parte de um processo natural, porque o ministro deseja alguém mais próximo dele".