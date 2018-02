Ministério nega que Tuma Júnior seja alvo da investigação

Procurada pelo Estado, a assessoria do Ministério da Justiça afirmou, em nota, que não há investigação nem pedido de interceptação telefônica contra o secretário Romeu Tuma Júnior, mas, sim, "trechos de conversas do secretário com um alvo da Polícia Federal".

"A Assessoria de Comunicação do Ministério da Justiça informa que não há, na Polícia Federal, investigação nem pedido de interceptação telefônica contra o secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, mas que trechos de conversas do secretário com um alvo investigado foram captadas pela PF, em inquérito que corre sob sigilo", limitou-se a dizer o ministério.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

PF liga Tuma Júnior, secretário nacional de Justiça, a chefe da máfia chinesa

Horas antes, depois de contato telefônico informando o teor da reportagem, o Estado havia enviado 15 perguntas destinadas a Tuma Júnior e ao diretor do Departamento de Estrangeiros, Luciano Pestana. O ministério não informou a razão pela qual preferiu não responder às indagações. As conversas de Tuma Júnior e Pestana caíram na investigação porque mantinham conversas com pessoas que, como Li Kwok Kwen, estavam com seus telefones grampeados por ordem judicial.