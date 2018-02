Ministério exonera funcionários devido à Operação Esopo O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou nota sobre as informações relacionadas à "Operação Esopo", deflagrada nesta segunda-feira, 9, pela Policia Federal. Devido a essa operação, o secretário-executivo do ministério, Paulo Roberto dos Santos Pinto, foi conduzido pela Polícia Federal em Brasília na manhã desta segunda para prestar depoimento sobre irregularidades em convênios da Pasta com uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) de Minas Gerais.