Ministério dos Transportes confirma demissão de Caron

A decisão de deixar a diretoria do Dnit foi por pressão da Presidência, apesar das insistentes tentativas de Caron, de permanecer no cargo. O PR, partido aliado, diretamente atingido pelas denúncias de irregularidades, com a perda de cargos no setor, também pressionava. Mas hoje, depois da reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, a presidente Dilma Rousseff decidiu que não tinha mais condições de mantê-lo no cargo.

De acordo com a reportagem, Caron teria aprovado contrato de R$ 30 milhões com a Prefeitura de Canoas (RS), para a construção de casas a sem-terras que ocupavam terreno próximo à construção da BR-448, contrariando pareceres da Advocacia Geral da União (AGU).