Ministério do Trabalho adere ao 'deboísmo' no Twitter

São Paulo - A assessoria de Comunicação do Ministério do Trabalho abriu uma polêmica nas redes sociais ao publicar no Twitter um post com um desenho de um bicho-preguiça afirmando que a pasta aderiu ao "deboísmo". Autointitulado uma "filsofia de vida", o movimento, que surgiu no Facebook, divulga memes pregando a tolerância (de boas) e tem um bicho preguiça com símbolo. "Clima chato no trabalho? Muita fofoca e tititi? Colegas querendo aparecer e tentando puxar o seu tapete? Pratique o deboísmo", diz o texto.

Confira abaixo a postagem e os comentários no Twitter:

Aqui no Ministério do Trabalho e Emprego somos adeptos do #deboísmo. pic.twitter.com/uULshStIHo — MinistériodoTrabalho (@TrabalhoGovBr) 2 setembro 2015

Os internautas reprovaram a iniciativa, que se transformou em piada nas redes sociais. "O garoto propaganda do MTE agora é um bicho preguiça? Parabéns a equipe do marketing", escreveu um usuário do Twitter. "Isso é um desenho de uma PREGUIÇA? Bem a cara do funcionário público no "Braza" mesmo", escreveu outro internauta.

Em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego defendeu a iniciativa. "O Ministério trabalha fortemente em suas redes sociais os preceitos do Trabalho Decente. Isso significa usar as linguagem apropriadas das redes sociais para disseminar as boas práticas no ambiente de trabalho. Vários posts estão sendo publicados explicando os direitos dos trabalhadores e as boas posturas no mercado corporativo. As redes sociais do Ministério do Trabalho e Emprego têm disseminado com muito mais força as mensagens apropriadas para o trabalhador, alcançado mais de 10 milhões de usuários apenas no último mês", informou a pasta.