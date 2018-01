Ministério do Planejamento tem princípio de incêndio

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que houve um princípio de incêndio no prédio do Ministério do Planejamento na manhã desta terça-feira por volta das 10 horas. De acordo com a assessoria, não houve fogo, apenas fumaça no subsolo do edifício, situado na Esplanada dos Ministérios.

A causa foi um curto-circuito em um estabilizador de computador. A fumaça foi controlada pela brigada de incêndio do próprio ministério e, depois, estancada pelos bombeiros, que foram acionados por funcionários da pasta. Não houve vítimas nem feridos, informou a assessoria.