Ministério defende Força Nacional na Raposa Serra do Sol

O Ministério da Justiça prorrogou por 90 dias o prazo de atuação da Força Nacional de Segurança na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Veja também: A disputa pela Raposa Serra do Sol De acordo com a Portaria n.º 1.414, publicada na edição de segunda-feira, 4, do Diário Oficial da União, o período deve ser contado a partir de 22 de julho e pode ainda ser prorrogado outras vezes. Os agentes da Força Nacional estão no estado desde o conflito entre índios e produtores de arroz, em maio, em função da demarcação da área. A decisão levou em conta as operações desenvolvidas pelo Departamento de Polícia Federal, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado de Roraima, além de um pedido da própria PF. As informações são da Agência Brasil.