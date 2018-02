Ministério das Cidades seleciona 1,2 mil obras do PAC

Atendendo aos apelos do presidente, o Ministério das Cidades divulgou ontem a seleção de 1.260 obras e projetos, o que representa o desembolso de R$ 17,27 bilhões. Além de capitalizar politicamente com a liberação de recursos, Lula quer deixar uma série de contratos assinados para encaminhamento pela presidente eleita, Dilma Rousseff.

Do total de R$ 17,27 bilhões, R$ 11,8 bilhões se referem a recursos do Orçamento e R$ 5,46 bilhões correspondem a financiamento com dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Apesar de não estar contabilizado o custo, também foram selecionados projetos para a construção de 90 mil unidades habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida".

Para o ministro das Cidades, Marcio Fortes, a seleção das obras está dentro do programado. Segundo ele, esta é apenas a primeira etapa de seleção. Uma próxima - equivalente ao mesmo valor - deve ser feita em 2011. "Colocamos a metade de recursos agora. No ano que vem, haverá outra chamada. A prioridade agora foi para os projetos que estavam com bala na agulha", ressaltou Fortes.

Nessa primeira etapa serão atendidos municípios da área metropolitana de Belém (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Campinas (SP), Baixada Santista (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e entorno do Distrito Federal. Também serão atendidas cidades com população acima de 70 mil habitantes localizadas nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e com população acima de 100 mil habitantes localizados nas Regiões Sul e Sudeste. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.