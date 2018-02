Ministério da Saúde confirma sétima morte por febre amarela O Ministério da Saúde confirmou na noite desta quarta-feira mais duas mortes de pessoas infectadas por febre amarela, o que leva o total de óbitos em conseqüência da doença para sete. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, as mortes ocorreram nas cidades de Luiziânia e Abadiânia, em Goiás. Outros casos confirmados correspondem a um empresário, morto há uma semana no Paraná, a uma moradora de São Paulo, que visitou Goiás, e ao espanhol Salvador Pérez, de 41 anos, que morreu no final de semana também após visitar Goiás. O ministério informou ainda que, além das sete mortes por conta da febre amarela, existem outros três casos já confirmados da doença, cujos pacientes estão em recuperação. Outros sete casos suspeitos foram descartados. Apesar das mortes, autoridades, como o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, têm buscado afastar os temores de uma epidemia da doença no país. Além disso, o governo tem feito apelos para que somente as pessoas que têm viagem marcada para alguma das áreas de risco ou as que vivem ali busquem se vacinar contra a doença. Ainda assim, em meio ao aumento na procura pela vacinação, o Ministério da Saúde anunciou que distribuirá na quinta-feira 650 mil doses da imunização em Minas Gerais, Goiás, Tocantins, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. (Reportagem de Eduardo Simões)